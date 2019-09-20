В Белеве чиновники «забыли» установить более 500 дорожных знаков

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Чтобы исправить ситуацию, сотрудникам местной прокуратуры пришлось обращаться в суд.

Сотрудники прокуратуры Белёвского района вместе с инспекторами ГИБДД проверили соблюдение норм законодательства при организации дорожного движения в райцентре.

Выяснилось, что на улицах города отсутствуют более 500 дорожных знаков, предусмотренных действующей схемой дорожного движения. При этом местные чиновники мер к решению этого вопроса не принимают.

Прокуратура обратилась в Белёвский районный суд с просьбой обязать администрацию в течение месяца установить недостающие знаки. Исковые требования удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.