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В Белеве чиновники «забыли» установить более 500 дорожных знаков
Фото: kotelniki.bezformata.com

В Белеве чиновники «забыли» установить более 500 дорожных знаков

Чтобы исправить ситуацию, сотрудникам местной прокуратуры пришлось обращаться в суд.

Сотрудники прокуратуры Белёвского района вместе с инспекторами ГИБДД проверили соблюдение норм законодательства при организации дорожного движения в райцентре.

Выяснилось, что на улицах города отсутствуют более 500 дорожных знаков, предусмотренных действующей схемой дорожного движения. При этом местные чиновники мер к решению этого вопроса не принимают.

Прокуратура обратилась в Белёвский районный суд с просьбой обязать администрацию в течение месяца установить недостающие знаки. Исковые требования удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
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