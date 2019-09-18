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На проспекте Ленина из колодца забил «родник»

На проспекте Ленина из колодца забил «родник»

Вода льется на проезжую часть напротив дома №53.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 18 сентября на проезжей части из-под крышки колодца напротив дома №53 на пр. Ленина в Туле забила вода. Напор достаточно сильный, вода поднимается до 30 см вверх.

Внезапный «родник» доставляет определенные неудобства водителям и пешеходам: стекая около 10 метров по проезжей части поток поворачивает на тротуар и продолжает движение по нему. 

На месте находится начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнейчев. Он пояснил корреспонденту Myslo, что недалеко Водоканал меняет задвижку – именно это и спровоцировало образование «родника». По окончании работ поток воды прекратится. 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:15 +2
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