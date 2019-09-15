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Где в Туле отключат свет 16 сентября
Публикуем список улиц, на которых планируются плановые ремонтные работы.
С 9.00 до 10.30 сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Кутузова, 34;
- ул. Р. Зорге, 17-а, 19-а;
- ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 19-а, 21-а, 23, 23-а;
- ул. Кутузова, 34.
С 10.30 до 12.00:
- Загородный пр-зд, 1, 3, 15 (Магазины).
С 11.00 до 17.00:
- ул. Рязанская, 32 к. 3, 26 к. 1, 30 к. 1, 28 к. 1, 28 к. 2, 24 к. 1, 26 к. 2, 30 к. 2, 34, 34-г;
- пер. Городской, 31, 54, 58.
С 9.00 до 16.00:
- ул. Первомайская, 9, 10 (Магазины)
С 9.00 до 17.00:
- ул. М. Горького, 15, 21, 27, 11-а;
- ул. Карпинского, 44−52 (чётн.), 47−61 (нечётн.);
- ул. Матросова, 11, 13, 17;
- ул. Комарова, 26−34 (чётн.), 23−33 (нечётн.);
- ул. Кутузова, 38−60 (чётн.);
- ул. Комбайновая, 1;
- пр-зд Вильямса, 27−35-а (нечётн.), 26−36 (чётн.);
- ул. Докучаева, 2−14 (чётн.), 1−11 (нечётн.);
- ул. Матросова, 3
- ул. Пирогова, 48−68 (чётн.), 37−49 (нечётн.);
- ул. Жуковского, 55−69 (нечётн.), 68−82 (чётн.);
- ул. Л. Толстого, 74−106 (чётн.);
- ул. 3-я Овражная, 4−16 (чётн.);
- ул. Волоховская, 9−25 (нечётн.);
- 2-й пр-зд М. Расковой, 2−28 (чётн.), 3−27 (нечётн.);
- 3-й пр-зд М. Расковой, 1−27 (нечётн.), 2−24 (чётн.);
- ул. Фучика, 33−43 (нечётн.0;
- ул. Яблочкова, 15−21 (нечётн.);
- п. Михалково: ул. Белоусова, 2−30 (чётн.), 11−27 (нечётн.);
- ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 21, 32-а, 17, 19, 14−56 (чётн.);
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1−23 (нечётн.), 2−26 (чётн.);
- ул. Никитина, 8, 10;
- ул. Овражная, 71−95;
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2−45, 74−108, 116-а, 122−162-а (чётн.), 144;
- ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2;
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15−21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18;
- ул. Киреевская, 9−29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20;
- ул. Скуратовская, 89-в;
- ул. Скуратовская, 18−78 (чётн.).
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