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Полиция рассказала, как обезопасить себя от мошенников в сети
Фото: pixabay.com

Полиция рассказала, как обезопасить себя от мошенников в сети

Шесть способов, к которым чаще всего прибегают преступники, чтобы завладеть вашими деньгами.

Мошенники постоянно изыскивают все новые и новые варианты хищения чужого имущества. Вот самые распространенные в последнее время схемы, по которым злоумышленники выманивают деньги в интернете:

«Брачные мошенничества».

Преимущественно на сайтах знакомств преступники выбирают жертву-мужчину, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи.

Затем под различными предлогами «невесты» выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и т. д.). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических ВУЗов. Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц. После получения средств переписка под различными предлогами прекращается.

«Подставные интернет-магазины»

Мы настолько привыкли покупать в интернет-магазинах, что часто становимся невнимательными, чем и пользуются мошенники. Обычно схема мошенничества выглядит так: создаётся сайт-одностраничник, на котором выкладываются товары одного визуального признака.

Цена на товары обычно весьма привлекательная, ниже среднерыночной. Отсутствуют отзывы, минимален интерфейс, указаны скудные контактные данные. Чаще всего такие интернет-магазины работают по 100% предоплате. Переписка о приобретении товаров ведется с использованием электронных почтовых ящиков. По договоренности с продавцом деньги перечисляются, как правило, за границу через «Western Union» на имена различных людей. Конечно же, псевдо-продавец после получения денег исчезает!

«Крик о помощи»

Один из самых отвратительных способов хищения денежных средств. В интернете появляется душераздирающая история о борьбе ребенка за жизнь. Время идёт на часы. Срочно необходимы дорогие лекарства, операция за границей и т. д. Просят оказать помощь всех неравнодушных и перевести деньги на указанные реквизиты.

Полиция не призывает отказывать в помощи всем кто просит! Но прежде чем переводить свои деньги, проверьте — имеются ли контактные данные для связи с родителями (родственниками, опекунами) ребёнка. Позвоните им, найдите их в соцсетях, пообщайтесь и убедитесь в честности намерений.

«Фишинг»

Является наиболее опасным и самым распространённым способом мошенничества в интернете. Суть заключается в выманивании у жертвы паролей, пин-кодов, номеров и CVV-кодов. Схем, которые помогают мошенникам получить нужные сведения, очень много.

Так, с помощью спам-рассылок потенциальным жертвам отправляются подложные письма, якобы, от имени легальных организаций, в которых даны указания зайти на «сайт-двойник» такого учреждения и подтвердить пароли, пин-коды и другую информацию, используемую впоследствии злоумышленниками для кражи денег со счета жертвы. Достаточно распространенным является предложение о работе за границей, уведомление о выигрыше в лотереи, а также сообщения о получении наследства.

«Нигерийские письма»

Один из самых распространённых видов мошенничества. Типичная схема: жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и т. п.

«Брокерские конторы»

С начала текущего года в НЦБ Интерпола МВД России наблюдается значительный рост количества обращений граждан, пострадавших от действий брокерских контор.

В распоряжении Бюро имеется информация о следующих недобросовестных брокерских компаниях: «MXTrade», «MMCIS».

Для того, чтобы не потерять свои деньги при выборе брокерской компании необходимо обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию-мошенника: обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли новичкам- трейдерам.

Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент.

Важно! Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда очень рискованно даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.

 

УМВД России по Тульской области напоминает: мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Подобная преступная деятельность преследуется законом независимо от места совершения — в реальной или виртуальной среде.

 

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Место
Тульская область

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