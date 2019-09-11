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В Туле появились новые остановочные павильоны и светофоры «с кнопкой»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле появились новые остановочные павильоны и светофоры «с кнопкой»

Их установили на Московском шоссе.

В районе дома №72 по Московскому шоссе в Зареченском округе установили остановочные павильоны, а также светофорные объекты с режимом вызывной фазы пешеходного сигнала.

Ранее в администрацию города поступили обращения жителей ул. Горельской с просьбой обустроить дополнительные остановочные площадки на участке между остановками общественного транспорта «Поселок Горелки» и «Мемориал «Защитникам неба Отечества».

Совместно с ГИБДД принято решение обустроить два остановочных пункта в районе дома №72 по Московскому шоссе. Поскольку Московское шоссе – магистральная улица, на ней также установили новый светофор. Он работает в режиме вызывной фазы пешеходного сигнала, то есть ограничение движения по Московскому шоссе будет вводиться лишь по требованию пешеходов. В остальное время светофор будет работать в режиме постоянного зеленого сигнала.

 

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Новые остановочные павильоны, Фото: 1
Новые остановочные павильоны, Фото: 2
Новые остановочные павильоны, Фото: 3
Новые остановочные павильоны, Фото: 4
Новые остановочные павильоны, Фото: 5
Новые остановочные павильоны, Фото: 6
Новые остановочные павильоны, Фото: 7
Новые остановочные павильоны, Фото: 8
Новые остановочные павильоны, Фото: 9
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