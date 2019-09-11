В Туле появились новые остановочные павильоны и светофоры «с кнопкой»

В районе дома №72 по Московскому шоссе в Зареченском округе установили остановочные павильоны, а также светофорные объекты с режимом вызывной фазы пешеходного сигнала.

Ранее в администрацию города поступили обращения жителей ул. Горельской с просьбой обустроить дополнительные остановочные площадки на участке между остановками общественного транспорта «Поселок Горелки» и «Мемориал «Защитникам неба Отечества».

Совместно с ГИБДД принято решение обустроить два остановочных пункта в районе дома №72 по Московскому шоссе. Поскольку Московское шоссе – магистральная улица, на ней также установили новый светофор. Он работает в режиме вызывной фазы пешеходного сигнала, то есть ограничение движения по Московскому шоссе будет вводиться лишь по требованию пешеходов. В остальное время светофор будет работать в режиме постоянного зеленого сигнала.