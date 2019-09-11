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Детская поликлиника №3 в Туле временно переехала с ул. Оборонной на ул. Кауля

Детская поликлиника №3 в Туле временно переехала с ул. Оборонной на ул. Кауля

С 11 сентября врачи детской поликлиники №3 временно ведут прием в лечебном корпусе по адресу ул. Кауля, 3, корп. 4.

Это связано с капремонтом в здании поликлиники на улице Оборонной. Ранее планировалось, что работы в двух корпусах поликлиники будут проводиться поочередно, что даст возможность не прекращать прием пациентов.

Однако, по словам генерального директора компании-подрядчика ООО «Ледокол» Валерия Будько, строители подошли к тому этапу, когда разграничить работы нельзя, а для обеспечения безопасности необходимо исключить присутствие детей, их родителей и врачей в здании поликлиники:

– Ремонт фасада зависит от сезона. Работа должна быть сделана, пока позволяет погода. Для этого нам нужно перекрывать все подходы к поликлинике. Кроме того, идут работы, связанные с прокладкой инженерных сетей. Отопление, вода, канализация — нам нужно менять все стояки. Это шумные работы, много пыли, что неудобно ни врачам, ни посетителям.

Администрация детской городской клинической больницы г. Тулы приняла решение временно разместить поликлинику в здании бывшего стационара. Информация о переезде была заблаговременно размещена на сайте больницы. Пациентов, записавшихся к врачам, об изменении места приема уведомили по телефону.

– Перед переездом в помещениях проведены полная дезинфекция и обеззараживание воздуха с использованием современных бактерицидных облучателей, — отметила Ольга Юдакова, главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Тульской области. — Помещения готовы к приему детей.

Работа поликлиники в здании по адресу ул. Кауля, 3, корп. 4 организована в прежнем режиме. Кабинеты врачей размещены с учетом разделения потоков пациентов. Запись на прием ведется по телефону, через интернет и с помощью инфоматов.

Администрация поликлиники приносит извинения за временные неудобства.

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