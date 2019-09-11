В Ефремове одна женщина угнала у другой мотоцикл «Урал»

По информации пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Ефремовский районный суд вынес приговор ранее судимой местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).



Преступление было совершено 10 июня 2019 года. 25-летняя Светлана К. с помощью металлического прута повредила запорное устройство на воротах сарая потерпевшей и похитила оттуда мотоцикл «Урал М67». Как женщина пояснили следствию и суду, она хотела впоследствии продать транспортное средство.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя — представителя Ефремовской межрайонной прокуратуры – признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Решение суда в законную силу не вступило.