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В Ефремове одна женщина угнала у другой мотоцикл «Урал»
По информации пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Ефремове одна женщина угнала у другой мотоцикл «Урал»

Дело о краже со взломом рассмотрел районный суд.

Ефремовский районный суд вынес приговор ранее судимой местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).

Преступление было совершено 10 июня 2019 года. 25-летняя Светлана К. с помощью металлического прута повредила запорное устройство на воротах сарая потерпевшей и похитила оттуда мотоцикл «Урал М67». Как женщина пояснили следствию и суду, она хотела впоследствии продать транспортное средство.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя — представителя Ефремовской межрайонной прокуратуры – признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Решение суда в законную силу не вступило.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:59 +5
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кражамотоциклЕфремовженщина

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