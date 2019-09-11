В Щёкино отремонтировали детскую поликлинику

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона отметил, что в этом году в области капитально ремонтируется 5 детских поликлиник. На ремонт 4 из них привлечены внебюджетные деньги. Ещё одна ремонтируется на средства областного бюджета. Сейчас ремонт идёт в Туле, Новомосковске, Узловой. В Суворове поликлиника возобновила работу в июле. Второй сданный объект – это детская поликлиника в Щекино.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков отметил, что в поликлинике отремонтировано все – от крыши до систем водо- и электроснабжения, отопления, канализации; заменены окна; куплена новая мебель. После ремонта организованы отдельные входы для здоровых и больных детей, колясочная и комната для кормления. Работа поликлиники и планировочные решения помещений соответствуют требованиям «новой модели медицинской организации», которая внедряется в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение».

Главный врач Щекинской районной больницы Алексей Анисочкин отметил, что поликлиника укомплектована всем необходимым оборудованием. В 2018 году по программе «Переоснащения детских поликлиник» закуплены электрокардиограф, оборудование для кабинета офтальмолога, аппарат УЗИ, аппарат рентгеновский диагностический цифровой на общую сумму более 21 млн рублей.

Глава региона отметил, что новое современное оборудование детских поликлиник и больниц обеспечит высокий уровень диагностики и лечения.

Алексей Анисочкин сообщил, что поликлиника обслуживает более 5 тысяч детей из Щёкино и 615 сельских ребят. В этом году на работу в больницу пришли 18 специалистов, планируется, что еще 5 врачей приедут на работу в больницу из других регионов.

Речь шла и о жилье молодым врачам. Глава региона поручил министерству здравоохранения совместно с главами муниципальных образований проработать вопрос предоставления жилья молодым специалистам.

Губернатор обратил внимание и на рядом стоящее здание стационара. Андрей Третьяков доложил, что в нем ремонт начнется в следующем году. Здесь требуется капитальный ремонт с заменой кровли здания.