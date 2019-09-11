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Тульский художник пишет картины левой ногой: открылась выставка Владимира Тарунтаева
На фото – автопортрет Владимира Тарунтаева.

Тульский художник пишет картины левой ногой: открылась выставка Владимира Тарунтаева

Экспозиция начала работу в Выставочном зале 10 сентября.

В одном из маленьких помещений Выставочного зала представлено около 20 картин, среди них работы живописи с изображением тульских окрестностей, графические портреты и сюрреалистичные картины. Все картины отдаленно напоминают работы Врубеля. И никогда не скажешь, что художник написал их левой ногой!

С самого детства у Владимира Тарунтаева диагноз ДЦП.

В ежедневной борьбе с болезнью художник создает новые картины. По словам его друга Сергея (сам Владимир, к сожалению, с трудом говорит), на создание одного портрета у художника уходит в среднем один день, а на создание более серьезных картин — до 3 месяцев.

Владимир Тарунтаев — известный тульский художник. Он входит в Международную ассоциацию художников, пишущих ртом и ногой, имеет Почетную грамоту Президента РФ и почетный знак города Тулы «За заслуги перед городом» II степени.

Его работы находятся в частных коллекциях Тулы, Москвы, Мценска, США, Греции. Англии. Испании, Швейцарии.

Кроме того, Владимир занимается активной общественной деятельностью — при помощи журналиста Валентины Агафоновой он возглавляет интернет-объединение художников и литераторов «Грани преодоления», где можно познакомиться с творчеством таких же сильных духом людей, которые нашли себя вопреки диагнозам и обстоятельствам.

Организовать выставку Владимиру Тарунтаеву помогло объединение Общероссийского народного фронта. Поздравить художника с вернисажем приехал Сергей Судницын, руководитель регионального исполкома ОНФ в Тульской области:

Сергей Судницын

Сергей Судницын

— Владимир — это человек с большой буквы. Несмотря на свои отклонения в здоровье он полностью отдает себя людям. Это вызывает гордость. То, что Владимир делает, и результаты его, которые мы можем пропустить через себя — это настоящий дар свыше. Хотелось бы пожелать долгих лет жизни, и чтобы Владимир продолжал радовать нас своими работами. А мы в свою очередь будем оказывать максимальную поддержку во всех начинаниях, в том числе в организации выставок.

Большой вклад в успех художника внесла его мать, которая в свое время занялась активным развитием особенного ребенка. Мама поддерживает Владимира на протяжении всего творческого пути, и это был первый вернисаж, на который она не смогла прийти в силу возраста.

Надо сказать, Владимир тоже с особым трепетом относится к маме. На вопрос почему он очень долго не мог написать ее портрет, он всегда отвечал, что она настолько многогранна, что он не может уловить ее образ. Но все же ему это удалось в картине «Моди и Жанна». На выставку он прибыл в футболке с изображением этой картины.

В завершении, Владимир обнажил левую ногу, взял в пальцы ручку и оставил автографы гостям.

Посмотреть картины Владимира Тарунтаева можно в Выставочном зале до 15 сентября. Вход свободный. 6+

Галерея
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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 11:30 +5
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Место
Выставочный залТула

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