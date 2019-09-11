Автобусы со щекинского автовокзала теперь отправляются по-новому

С сентября изменилось место отправления автобусов с автовокзала Щекино: посадка на рейсы теперь проходит в перевозочном секторе вокзала.

До сентября автобусы из Щекино много лет отправлялись с привокзальной площади. Теперь, чтобы сесть в свой автобус, нужно купить билет и перейти в перевозочный сектор, где и происходит посадка на рейсы. В первые дни многие негодовали: кто-то не услышал и не увидел объявления о новом месте отправления и опоздал на рейс, кому-то просто было удобнее ездить по-старому.

Но привыкать к нововведению придется всем: оно сделано не просто так – таково требование федерального закона, и соблюдать его

необходимо.

Изменения места посадки/отправления пассажиров связаны с введением дополнительных мер безопасности, предусмотренных требованиями постановления Правительства РФ от 14.09.2016 №924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности» и Планом обеспечения транспортной безопасности, утвержденным Федеральным дорожным агентством 9 ноября 2018 года. В соответствии с требованиями плана проход пассажиров в перевозочный сектор должен быть организован исключительно по проездным документам.

Теперь посадка в автобусы из Щекино по всем маршрутам следования проходит по следующей схеме. Чтобы сесть в свой автобус:

нужно зайти в здание автовокзала,

купить билет,

перейти в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности автовокзала.

При входе в сектор контролеры проверяют проездные документы.

Перронные контролеры у автобусов сверяют количество пассажиров с посадочной ведомостью, и рейс отправляется.

В первые дни новая схема показалась щекинцам непривычной. Но как показала проверка, которая прошла на автовокзале 9 сентября, сегодня посадка на рейсы происходит в штатном порядке, рейсы отправляются по расписанию без задержек. Для удобства пассажиров с 6.30 на автовокзале работают сразу четыре кассы, в каждой из которых можно без очередей купить билет на любой рейс.

Можно сэкономить время и купить билеты онлайн – на сайте автовокзала или в мобильном приложении.

Онлайн-билеты продаются не позднее чем за 3 часа до отправления, на любой рейс, как льготный, так и коммерческий.

Маршруты №114К «Щекино-Тула» отправляются каждые 4 минуты, автобусы №114 (льготный) «Щекино-Тула» – каждые 8 минут. И даже если в автобусе уже нет билетов на сидячие места, кассиры предложат возможность проезда на этом же рейсе стоя – или же можно дождаться следующего автобуса, который отправится всего через 4-8 минут. Так что, несмотря на перемены, щекинские пассажиры по-прежнему могут за минимум времени сесть на свой автобус и вовремя добраться до места назначения.

Новая схема посадки пассажиров и отправления автобусов уже внедрена в Туле, в Новомосковске, Киреевске, Плавске, Суворове, Узловой, Веневе, Богородицке. Как показывает практика, пассажиры привыкают к нововведению за пару дней и в дальнейшем не испытывают никаких неудобств. В сентябре посадка в автобусы была приведена в соответствие с законодательством на автовокзале в городе Щекино, а вскоре это произойдет и на всех остальных автовокзалах и автостанциях Тульской области.

В ближайшее время нововведение коснется алексинских пассажиров.

Информация о новой схеме заблаговременно появится на остановках транспорта, в здании автовокзала и будет дублироваться по громкой связи диспетчером при отправлении маршрутов.