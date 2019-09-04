В Тульской области планируют привить от гриппа 736,5 тысяч жителей

4 сентября министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков принял участие в пресс-конференции, посвященной подготовке к предстоящему эпидсезону по гриппу и ОРВИ.

Тульская область получит на 60 тысяч доз вакцины против гриппа больше, чем в прошлом году.

- Мы начали прививочную кампанию, - рассказал Андрей Третьяков. - На сегодняшний день привито более 100 тысяч человек. Всего же мы планируем вакцинировать 736,5 тысяч жителей области.

Особое внимание врачи уделяют пациентам, подверженным высокому риску заболевания гриппом с возникновением тяжелых осложнений - таких как пневмония, отит, поражение сердечно-сосудистой или центральной нервной системы, почек. Это пациенты, страдающие хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. В этой группе охват вакцинацией составит 75%.

- Прививка от гриппа помогает уберечь человека от тяжелых последствий вирусных заболеваний, - отметил Андрей Третьяков. - Люди, привитые от гриппа, болеют реже, а если все-таки заболевают, то болезнь протекает легче. Снижается риск развития осложнений и смертельных случаев.

Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к дежурному врачу, который после осмотра направит в прививочный кабинет.

Специально для тех, у кого нет времени прийти в поликлинику, министерство организовывает работу выездных прививочных кабинетов. Бригады врачей будут работать:

возле ТРЦ «Макси» - по субботам и воскресеньям с 10.00 до 15.00,

в аптеках сети «Фармация» - ежедневно с 13.00 до 16.00,

в отделениях МФЦ - ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 (в отделениях № 25 (Тула, ул. Менделеевская, 2), №4 (Белев, ул. Рабочая, 40), №28 (Щекино, ул. Шахтерская, 21) - ежедневно с 10.00 до 12.00, №15 (Куркино, ул. Театральная, 22) - ежедневно с 10.00 до 15.00).

Оптимальное время для вакцинации – август-сентябрь, до того, как начнется подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Необходимо помнить, что прививка противопоказана людям, страдающим аллергией на куриный белок.

Андрей Третьяков также рассказал, что врачи полностью готовы к работе в условиях сезонного подъема заболеваемости. В больницах области 565 инфекционных коек (260 для взрослых и 305 для детей). Дополнительно можно развернуть 1204 коек.

В стационарах создан необходимый запас противовирусных, антибактериальных препаратов, средств симптоматической терапии, дезинфицирующих растворов и средств индивидуальной защиты. Все больницы на 100% от расчетной потребности обеспечены пульсоксиметрами, аппаратами для проведения искусственной вентиляции легких, необходимым реанимационным оборудованием.

Во всех медучреждениях для обеззараживания воздуха имеются стационарные и передвижные ультрафиолетовые бактерицидные облучатели, позволяющие обеззараживать воздух в присутствии людей.