Туляков приглашают на полуфиналы «Оружейной лиги» КВН

Фото из архива Myslo.

22 и 29 сентября состоятся полуфиналы «Оружейной лиги» КВН. В первом полуфинале сразятся такие команды: «Заряд» (Владимир), «По-братски» (Рязань) и тульские «Самая любимая», «Балдеж», Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», «Любимая команда Льва Николаевича».

Во втором полуфинале встретятся «Решка» (Орел), «Ещё» (Санкт-Петербург), «Сборная города Егорьевска» (Егорьевск), а также тульские «Задняя парта», «КиС» и «Идеально».