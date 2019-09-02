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Туляков приглашают на полуфиналы «Оружейной лиги» КВН
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на полуфиналы «Оружейной лиги» КВН

Обязательно приходите!

22 и 29 сентября состоятся полуфиналы «Оружейной лиги» КВН. В первом полуфинале сразятся такие команды: «Заряд» (Владимир), «По-братски» (Рязань) и тульские «Самая любимая», «Балдеж», Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», «Любимая команда Льва Николаевича».
 
Во втором полуфинале встретятся «Решка» (Орел), «Ещё» (Санкт-Петербург), «Сборная города Егорьевска» (Егорьевск), а также тульские «Задняя парта», «КиС» и «Идеально».
 
Начало игр в 17.00. Бесплатные билеты можно получить у администраторов Лиги Люсинэ Малхасян и Олеси Золотовой.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:43 0
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