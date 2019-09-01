На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка: большой фоторепортаж

Фото Елены Колотевой

В субботу, 31 августа, на Казанской набережной в Туле прошла пижамная вечеринка. Участники достали свои самые яркие пижамы, маски, носки, тапочки, колпаки и весело зажгли на площадке рядом с Упой!



Гостей пижамной вечеринки ждали шуточные командные забеги в гигантских ботинках, бег в мешках, огромных штанах, мотивационный тренинг «Как справиться с ленью», мастер-класс «Ловец снов», плетение кос, уютные тематические фотозоны, дефиле в пижамах, лаунж-музыка, розыгрыш пижам, подарки и многое другое!



О том, как это было — в нашем фоторепортаже: