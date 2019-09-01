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На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка: большой фоторепортаж
Фото Елены Колотевой

На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка: большой фоторепортаж

Последний день лета прошел позитивно и разноцветно!

В субботу, 31 августа, на Казанской набережной в Туле прошла пижамная вечеринка. Участники достали свои самые яркие пижамы, маски, носки, тапочки, колпаки и весело зажгли на площадке рядом с Упой!

Гостей пижамной вечеринки ждали шуточные командные забеги в гигантских ботинках, бег в мешках, огромных штанах, мотивационный тренинг «Как справиться с ленью», мастер-класс «Ловец снов», плетение кос, уютные тематические фотозоны, дефиле в пижамах, лаунж-музыка, розыгрыш пижам, подарки и многое другое!

О том, как это было — в нашем фоторепортаже:

Галерея
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 1
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 2
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 3
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 4
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 5
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 6
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 7
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 8
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 9
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 10
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 11
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 12
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 13
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 14
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 15
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 16
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 17
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 18
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 19
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 20
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 21
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 22
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 23
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 24
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 25
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 26
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 27
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 28
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 29
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 30
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 31
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 32
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 33
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 34
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 35
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 36
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 37
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 38
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 39
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 40
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 41
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 42
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 43
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 44
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 45
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 46
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 47
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 48
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 49
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 50
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 51
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 52
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 53
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 54
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 55
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 56
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 57
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 58
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 59
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 60
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 61
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 62
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 63
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 64
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 65
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 66
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 67
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 68
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 69
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 70
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 71
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 72
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 73
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 74
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 75
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 76
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 77
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 78
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 79
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 80
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 81
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 82
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 83
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 84
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 85
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 86
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 87
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 88
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 89
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 90
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 91
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 92
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 93
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 94
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 95
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка, Фото: 96
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:01 0
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Место
ТулаКазанская набережная

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