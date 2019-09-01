Фото Елены Колотевой
На тульском «Газоне» прошла пижамная вечеринка: большой фоторепортаж
Последний день лета прошел позитивно и разноцветно!
В субботу, 31 августа, на Казанской набережной в Туле прошла пижамная вечеринка. Участники достали свои самые яркие пижамы, маски, носки, тапочки, колпаки и весело зажгли на площадке рядом с Упой!
Гостей пижамной вечеринки ждали шуточные командные забеги в гигантских ботинках, бег в мешках, огромных штанах, мотивационный тренинг «Как справиться с ленью», мастер-класс «Ловец снов», плетение кос, уютные тематические фотозоны, дефиле в пижамах, лаунж-музыка, розыгрыш пижам, подарки и многое другое!
О том, как это было — в нашем фоторепортаже:
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