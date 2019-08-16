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В Богородицком районе пропала 86-летняя женщина

В Богородицком районе пропала 86-летняя женщина

К поиску пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В поселке Товарковский Богородицкого района пропала 86-летняя Зинаида Ивановна Лапина. О ее местонахождении ничего неизвестно с 13 августа.

Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы седые, короткая стрижка.

Была одета: зеленый плащ-халат, зелено-оранжевый платок с рисунком.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей женщины, сообщайте по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:50 +1
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