В Богородицком районе пропала 86-летняя женщина

В поселке Товарковский Богородицкого района пропала 86-летняя Зинаида Ивановна Лапина. О ее местонахождении ничего неизвестно с 13 августа.



Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы седые, короткая стрижка.

Была одета: зеленый плащ-халат, зелено-оранжевый платок с рисунком.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей женщины, сообщайте по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.