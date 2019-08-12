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Туляки стали чемпионами России по настольному теннису среди любителей

Туляки стали чемпионами России по настольному теннису среди любителей

Поздравляем наших спортсменов!

10 августа в подмосковном Одинцово в рамках спортивного фестиваля RocketFest состоятся финал командных соревнований чемпионата России по настольному теннису среди любителей.
 
 
Тульскую область представляли Игорь Петрушин, Владислав Аксенов, Сергей Белогуров, Дмитрий Реденков.
 
Наши спортсмены заняли первое место. В финале со счетом 3:1 туляки обыграли соперников из Ленинградской области.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 +3
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