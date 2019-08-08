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Какие дома в Туле обесточат 9 августа

Какие дома в Туле обесточат 9 августа

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Фучика, 26,
  • ул. Братьев Жабровых, 8,
  • ул. Лейтейзена, 6,
  • ул. Клары Цеткин, 3,
  • Красноармейский пр-т, 13,
  • ул. Мезенцева, 40 к. 2, 40 к. 3, 44 к. 2, 44 к. 3,
  • 1-й Волоховский пр-д, 13,
  • ул. Волоховская, 7,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47,
  • пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Пархоменко, 46, 48,
  • ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,
  • ул. Станиславского, 29,
  • пер. Станиславского, 2,
  • ул. Академика Павлова, 38,
  • ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
  • ул. Можайского, 1-23, 36,
  • ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 49, 53, 62-76 (чётн),
  • ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11, 11-а (нечётн.),
  • ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
  • ул. Колетвинова, 19-а,
  • ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27,
  • п. Октябрьский: ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16-28 (чётн.),
  • ул. Кобзева, 21-39 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 6-й пр-д, 1-16,
  • ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
  • п. Михалково: ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.),
  • п. Станционный, 32-49, 7-а,
  • п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:57 +2
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