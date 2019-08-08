Какие дома в Туле обесточат 9 августа
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Фучика, 26,
- ул. Братьев Жабровых, 8,
- ул. Лейтейзена, 6,
- ул. Клары Цеткин, 3,
- Красноармейский пр-т, 13,
- ул. Мезенцева, 40 к. 2, 40 к. 3, 44 к. 2, 44 к. 3,
- 1-й Волоховский пр-д, 13,
- ул. Волоховская, 7,
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 55, 57,
- ул. Пархоменко, 47,
- пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
- ул. Пархоменко, 46, 48,
- ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,
- ул. Станиславского, 29,
- пер. Станиславского, 2,
- ул. Академика Павлова, 38,
- ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
- ул. Можайского, 1-23, 36,
- ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.),
- ул. Оборонная, 49, 53, 62-76 (чётн),
- ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11, 11-а (нечётн.),
- ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
- ул. Колетвинова, 19-а,
- ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27,
- п. Октябрьский: ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16-28 (чётн.),
- ул. Кобзева, 21-39 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
- 5-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 6-й пр-д, 1-16,
- ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
- п. Михалково: ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.),
- п. Станционный, 32-49, 7-а,
- п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.).
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