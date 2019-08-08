Неделя в «Октаве»: I летний кубок по юмору, архитектурный скетчинг, детский театр на французском языке

Фото из архива Myslo.

Что ждет нас в «Октаве» с 12 по 18 августа.

13 августа, вторник

Вместе с урбанистами из НИУ ВШЭ гости посмотрят и обсудят документальную картину Мaison d'Être. Это видеоисследование, в котором показана привязанность людей к своему дому в динамичной среде Парижа, где разворачиваются масштабные программы преобразования городской среды.



После показа о фильме расскажут те, кто над ним работал:

Марина Сапунова — сооснователь MÊTRE, городской планировщик, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Никита Косолапов — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Ирина Карасельникова — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Фильм снят Высшей школой урбанистики им. А. А. Высоковского Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ и творческим объединением Maison d'Être в партнерстве с французской ассоциацией D’Est.



Начало в 19.00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

15 августа, четверг

Тульская областная лига КВН проведет на «Октаве» I летний кубок по юмору. Кубок учредили известные тульские КВНщики: Геворк Газоян, Евгений Цой и Антон Чиненов — это люди, у которых большой опыт в создании концертных и юмористических проектов.



В турнире будут соревноваться лучшие команды КВН, которые выступают на межрегиональных площадках. Чтобы получить главный приз, участникам нужно будет представить смешной, ироничный и не банальный номер, который должен полюбиться и зрителям, и судьям. Самая лучшая команда получит кубок и солидный денежный приз.

Кроме вечера юмора гостей ждет релакс-зона и настольный теннис, а также освежающие лимонады и мороженое.



Начало в 19.00.

17 августа, суббота

В субботу гостей ждет уникальный путешествиях и городской архитектуре «Архитектурный скетчинг на крафте». Занятие пройдет на террасе кластера

«Октава». Его участники научатся быстро и элегантно фиксировать сложные городские объекты на бумаге. Преподаватель по арт-скетчингу Екатерина Пластинина расскажет, как зажигать свет на шпилях собора, не затемнять арки и мастерски укладываться в гамму из десяти оттенков. Создание эффектных городских зарисовок и ярких моментов жизни — это искусство, которое начинается с освоения простых и эффективных техник скетчинга.

В программе мастер-класса:

Основы композиции.

Перспектива и основы построения.

Средства выразительности в графике на крафте.

Начало в 12.00.

18 августа, воскресенье

Если вы желаете, чтобы ребенок полюбил этот французский язык и

начал его учить, вам стоит посетить воскресный спектакль в «Октаве».

В лектории библиотеки кластера пройдет интерактивная игра для детей 8-10 лет, которая поможет снять языковой барьер. С помощью метода интенсивного обучения дети начнут изучать язык и развивать свои творческие способности.



На мероприятии ребята познакомятся с азами французской грамматики и правилами чтения и разучат слова по теме сказки. В качестве упражнения по развитию командных навыков, юные участники самостоятельно составят сценарий и распределят роли. Во время спектакля дети соприкоснутся с культурой Франции освоят речевые навыки и сценическое поведение.

Начало в 12.00.

Вход по предварительной регистрации.

