Неделя в «Октаве»: I летний кубок по юмору, архитектурный скетчинг, детский театр на французском языке
Что ждет нас в «Октаве» с 12 по 18 августа.
Вместе с урбанистами из НИУ ВШЭ гости посмотрят и обсудят документальную картину Мaison d'Être. Это видеоисследование, в котором показана привязанность людей к своему дому в динамичной среде Парижа, где разворачиваются масштабные программы преобразования городской среды.
После показа о фильме расскажут те, кто над ним работал:
Марина Сапунова — сооснователь MÊTRE, городской планировщик, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
Никита Косолапов — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
Ирина Карасельникова — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
Фильм снят Высшей школой урбанистики им.
Начало в 19.00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Тульская областная лига КВН проведет на «Октаве» I летний кубок по юмору. Кубок учредили известные тульские КВНщики: Геворк Газоян, Евгений Цой и Антон Чиненов — это люди, у которых большой опыт в создании концертных и юмористических проектов.
В турнире будут соревноваться лучшие команды КВН, которые выступают на межрегиональных площадках. Чтобы получить главный приз, участникам нужно будет представить смешной, ироничный и не банальный номер, который должен полюбиться и зрителям, и судьям. Самая лучшая команда получит кубок и солидный денежный приз.
Кроме вечера юмора гостей ждет релакс-зона и настольный теннис, а также освежающие лимонады и мороженое.
Начало в 19.00.
В субботу гостей ждет уникальный путешествиях и городской архитектуре «Архитектурный скетчинг на крафте». Занятие пройдет на террасе кластера
«Октава». Его участники научатся быстро и элегантно фиксировать сложные городские объекты на бумаге. Преподаватель по арт-скетчингу Екатерина Пластинина расскажет, как зажигать свет на шпилях собора, не затемнять арки и мастерски укладываться в гамму из десяти оттенков. Создание эффектных городских зарисовок и ярких моментов жизни — это искусство, которое начинается с освоения простых и эффективных техник скетчинга.
В программе мастер-класса:
- Основы композиции.
- Перспектива и основы построения.
- Средства выразительности в графике на крафте.
Начало в 12.00.
Если вы желаете, чтобы ребенок полюбил этот французский язык и
начал его учить, вам стоит посетить воскресный спектакль в «Октаве».
В лектории библиотеки кластера пройдет интерактивная игра для детей 8-10 лет, которая поможет снять языковой барьер. С помощью метода интенсивного обучения дети начнут изучать язык и развивать свои творческие способности.
На мероприятии ребята познакомятся с азами французской грамматики и правилами чтения и разучат слова по теме сказки. В качестве упражнения по развитию командных навыков, юные участники самостоятельно составят сценарий и распределят роли. Во время спектакля дети соприкоснутся с культурой Франции освоят речевые навыки и сценическое поведение.
Начало в 12.00.
Вход по предварительной регистрации.