новости
новости
Регистрация
Неделя в «Октаве»: I летний кубок по юмору, архитектурный скетчинг, детский театр на французском языке
Фото из архива Myslo.

Неделя в «Октаве»: I летний кубок по юмору, архитектурный скетчинг, детский театр на французском языке

Что ждет нас в «Октаве» с 12 по 18 августа.

13 августа, вторник

Вместе с урбанистами из НИУ ВШЭ гости посмотрят и обсудят документальную картину Мaison d'Être. Это видеоисследование, в котором показана привязанность людей к своему дому в динамичной среде Парижа, где разворачиваются масштабные программы преобразования городской среды.

После показа о фильме расскажут те, кто над ним работал:

Марина Сапунова — сооснователь MÊTRE, городской планировщик, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Никита Косолапов — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Ирина Карасельникова — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Фильм снят Высшей школой урбанистики им. А. А. Высоковского Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ и творческим объединением Maison d'Être в партнерстве с французской ассоциацией D’Est.


Начало в 19.00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

15 августа, четверг

Тульская областная лига КВН проведет на «Октаве» I летний кубок по юмору. Кубок учредили известные тульские КВНщики: Геворк Газоян, Евгений Цой и Антон Чиненов — это люди, у которых большой опыт в создании концертных и юмористических проектов.


В турнире будут соревноваться лучшие команды КВН, которые выступают на межрегиональных площадках. Чтобы получить главный приз, участникам нужно будет представить смешной, ироничный и не банальный номер, который должен полюбиться и зрителям, и судьям. Самая лучшая команда получит кубок и солидный денежный приз.
Кроме вечера юмора гостей ждет релакс-зона и настольный теннис, а также освежающие лимонады и мороженое.

Начало в 19.00.

Купить билет

 

17 августа, суббота

 

В субботу гостей ждет уникальный путешествиях и городской архитектуре «Архитектурный скетчинг на крафте». Занятие пройдет на террасе кластера
«Октава». Его участники научатся быстро и элегантно фиксировать сложные городские объекты на бумаге. Преподаватель по арт-скетчингу Екатерина Пластинина расскажет, как зажигать свет на шпилях собора, не затемнять арки и мастерски укладываться в гамму из десяти оттенков. Создание эффектных городских зарисовок и ярких моментов жизни — это искусство, которое начинается с освоения простых и эффективных техник скетчинга.

В программе мастер-класса:

  • Основы композиции.
  • Перспектива и основы построения.
  • Средства выразительности в графике на крафте.

Начало в 12.00.

Купить билет

 

18 августа, воскресенье

Если вы желаете, чтобы ребенок полюбил этот французский язык и
начал его учить, вам стоит посетить воскресный спектакль в «Октаве».

 

В лектории библиотеки кластера пройдет интерактивная игра для детей 8-10 лет, которая поможет снять языковой барьер. С помощью метода интенсивного обучения дети начнут изучать язык и развивать свои творческие способности.

На мероприятии ребята познакомятся с азами французской грамматики и правилами чтения и разучат слова по теме сказки. В качестве упражнения по развитию командных навыков, юные участники самостоятельно составят сценарий и распределят роли. Во время спектакля дети соприкоснутся с культурой Франции освоят речевые навыки и сценическое поведение.

Начало в 12.00.

Вход по предварительной регистрации.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Настя Якушина, сегодня, в 09:11 0
Другие статьи по темам
Место
Творческий индустриальный кластер Октава
Прочее
мероприятия на ближайшую неделю

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Восход» уходит в закат? Что происходит с одной из крупнейших УК Тулы
«Восход» уходит в закат? Что происходит с одной из крупнейших УК Тулы
Погода в Туле 9 августа: дождь с грозой и низкое давление
Погода в Туле 9 августа: дождь с грозой и низкое давление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.