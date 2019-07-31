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Тулякам предлагают сдать оружие в Росгвардию за вознаграждение
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Тулякам предлагают сдать оружие в Росгвардию за вознаграждение

Рассказываем, что почем.

Управление Росгвардии по Тульской области напоминает, что до 20 декабря 2019 года граждане могут принять участите в профилактическом мероприятии по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 30 июля туляки сдали 345 единиц оружия, 2044 патрона различных калибров, 3,3 кг пороха, основные части снайперской винтовки Токарева, одну гранату, две мины и один снаряд времен Великой Отечественной Войны.

Справки о выплатах вознаграждения выданы на сумму 518 658 рублей.

Отметим, что лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Указанные предметы и вещества можно сдать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области, в органы внутренних дел по месту жительства либо по месту их обнаружения.

что почем?

Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств

 Размеры денежного вознаграждения за единицу (руб.)

1. Пистолет, револьвер

7000

2. Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом

6000

3. Гладкоствольное оружие, включая обрезы

4000

4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения

2000

5. Газовое оружие

1000

6. Самодельное оружие или стреляющее устройство

1000

7. Взрывчатые вещества, кроме пороха (за 1 кг в тротиловом эквиваленте)

5000

8. Порох (за 1 кг)

500

9. Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету, включая боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, Граната, снаряд)

1000

10. Граната

2000

11. Мина инженерная

2000

20. Патрон к боевому и охотничьему оружию с нарезным стволом (калибра более 5,6 мм)

10

21. Патрон к малокалиберному оружию

5

22. Патрон к гладкоствольному оружию

5

23. Патрон травматического действия

5

24. Основные части огнестрельного оружия

15% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия

25. Оружие, зарегистрированное в установленном порядке в органах внутренних дел

50% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:18 +2
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