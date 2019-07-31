Тулякам предлагают сдать оружие в Росгвардию за вознаграждение

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Управление Росгвардии по Тульской области напоминает, что до 20 декабря 2019 года граждане могут принять участите в профилактическом мероприятии по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 30 июля туляки сдали 345 единиц оружия, 2044 патрона различных калибров, 3,3 кг пороха, основные части снайперской винтовки Токарева, одну гранату, две мины и один снаряд времен Великой Отечественной Войны.

Справки о выплатах вознаграждения выданы на сумму 518 658 рублей.

Отметим, что лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Указанные предметы и вещества можно сдать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области, в органы внутренних дел по месту жительства либо по месту их обнаружения.

что почем?