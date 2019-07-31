Тулякам предлагают сдать оружие в Росгвардию за вознаграждение
Рассказываем, что почем.
Управление Росгвардии по Тульской области напоминает, что до 20 декабря 2019 года граждане могут принять участите в профилактическом мероприятии по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 30 июля туляки сдали 345 единиц оружия, 2044 патрона различных калибров, 3,3 кг пороха, основные части снайперской винтовки Токарева, одну гранату, две мины и один снаряд времен Великой Отечественной Войны.
Справки о выплатах вознаграждения выданы на сумму 518 658 рублей.
Отметим, что лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с действующим законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Указанные предметы и вещества можно сдать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области, в органы внутренних дел по месту жительства либо по месту их обнаружения.
|
Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств
|
Размеры денежного вознаграждения за единицу (руб.)
|
1. Пистолет, револьвер
|
7000
|
2. Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом
|
6000
|
3. Гладкоствольное оружие, включая обрезы
|
4000
|
4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения
|
2000
|
5. Газовое оружие
|
1000
|
6. Самодельное оружие или стреляющее устройство
|
1000
|
7. Взрывчатые вещества, кроме пороха (за 1 кг в тротиловом эквиваленте)
|
5000
|
8. Порох (за 1 кг)
|
500
|
9. Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету, включая боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, Граната, снаряд)
|
1000
|
10. Граната
|
2000
|
11. Мина инженерная
|
2000
|
20. Патрон к боевому и охотничьему оружию с нарезным стволом (калибра более 5,6 мм)
|
10
|
21. Патрон к малокалиберному оружию
|
5
|
22. Патрон к гладкоствольному оружию
|
5
|
23. Патрон травматического действия
|
5
|
24. Основные части огнестрельного оружия
|
15% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия
|
25. Оружие, зарегистрированное в установленном порядке в органах внутренних дел
|
50% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия