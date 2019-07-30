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Юные туляки чувствуют себя безопасно в загородных оздоровительных лагерях
Фото Сергея Старикова

Юные туляки чувствуют себя безопасно в загородных оздоровительных лагерях

В настоящее время на территории МО г. Тула семь загородных лагерей, четыре из которых в управлении городской администрации.

Во вторник, 30 июля, заместитель главы администрации города по социальной политике посетила детский оздоровительный лагерь «Березка» в Ленинском районе. Надежда Токовая посмотрела, как отдыхают юные туляки. Особое внимание уделила организации безопасности на территории.
 
 
Надежда Борисовна рассказала журналистам, что в настоящее время на территории МО г. Тула семь загородных лагерей, четыре из которых в управлении городской администрации. Она отметила, что в 2018 году за счет софинансирования областным и городским бюджетами на замену ограждения детских оздоровительных лагерей потратили 15 млн рублей. В этом году при подготовке летней оздоровительной кампании проведены совместные с УМВД, Росгвардией и пожнадзором проверки готовности учреждений к приему детей.
 
 

Надежда Токовая

- Все акты подписаны, все соответствующие службы уведомили нас о том, что наши лагеря готовы к тому, чтобы дети провели здесь безопасно свои летние каникулы. Также в преддверии летней оздоровительной кампании была проведена акарицидная (противоклещевая. — Прим. авт.) обработка загородных лагерей, проведена опашка территории вокруг лагерей (на предмет безопасности при пожарах), во всех четырех загородных оздоровительных лагерях у нас работает автоматическая пожарная сигнализация, оборудованы тревожные кнопки. В этом году одно из нововведений — мы заключили договор с холдингом «Барс», который имеет лицензию на охранную деятельность. Полагаем, что в этом году мероприятия по охране наших объектов ведутся на более серьезном уровне. Покрытие территории видеонаблюдением во всех четырех загородных оздоровительных лагерях составляет 65−70%. В общем, мы считаем, что те требования, которые предъявлены к нам, чтобы обеспечить безопасное нахождение детей, выполнены.
 
По словам заместителя главы администрации города по социальной политике, в этом году в учреждениях 52 профильные программы, из которых 27 носят спортивную направленность. В каждом лагере есть медсестра и врач, медблоки оснащены всеми необходимыми медикаментами.
 
 
В учреждениях регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки. С учетом недавних событий в Хабаровском крае, с детьми и персоналом проведены тренировочные занятия, в ходе которых отрабатывалась эвакуация из корпусов и проверялись знания требований пожарной безопасности.
 
 
 

Елена Засыпкина, ио директора МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- В детских лагерях у нас преимущественно спортивные направления. Приезжают разные Центры образования и дети, которые занимаются танцами. Например, сейчас в детском лагере «Березка» у нас отдыхают те, кто занимается футболом, рукопашным боем и из Федерации тэквондо. Также у нас в этом году отдыхают дети из кимовского интерната. В остальных лагерях тоже преобладают спортсмены, есть дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
 
На примере «Березки» представитель охранного предприятия рассказал, как обеспечивается безопасность детских оздоровительных лагерей. Здесь круглосуточно находится один охранник, а в ночное время дополнительно выходит второй. На всех объектах пропускной режим с записью людей и транспорта в специальный журнал. Происходящее на территории записывается видеокамерами с возможностью просмотра архива. Ночью охранники обходят периметр учреждения.
 
 

Андрей Кишалов, зам. гендиректора охранного холдинга «Барс»

- Охрану несут отдельные люди. Так как они контактируют с детьми, с ними работают психологи, которые дают заключение, может ли конкретный охранник работать с детьми. На обычные объекты их, конечно, меньше проверяют. Кроме того, проводится соответствующий инструктаж. Нас регулярно проверяют полиция, инспекция по делам несовершеннолетних и Росгвардия.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:53 +2
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