В Тульской области посчитали лосей, оленей, косуль и барсуков
Установлены лимиты добычи охотничьих ресурсов на год.
Правительство Тульской области опубликовало «Постановление об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019/20».
Согласно документу, в нашем регионе обитают 2583 особи лосей, 9339 косуль, 961 олень благородный, 286 пятнистых оленей и 1305 барсуков.
В постановлении уточняется лимит добычи для охотников: 235 лосей, 1080 косуль, 105 барсуков, 84 благородных и 18 пятнистых оленей.
Как распределены квоты по охотничьим хозяйствам Тульской области, можно посмотреть здесь.
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