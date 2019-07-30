В Тульской области посчитали лосей, оленей, косуль и барсуков

Установлены лимиты добычи охотничьих ресурсов на год.

Правительство Тульской области опубликовало «Постановление об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019/20».

Согласно документу, в нашем регионе обитают 2583 особи лосей, 9339 косуль, 961 олень благородный, 286 пятнистых оленей и 1305 барсуков.

В постановлении уточняется лимит добычи для охотников: 235 лосей, 1080 косуль, 105 барсуков, 84 благородных и 18 пятнистых оленей.

Как распределены квоты по охотничьим хозяйствам Тульской области, можно посмотреть здесь.