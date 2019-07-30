В Узловой в День города выступят «#2Маши» и «Комбинация»

Опубликована программа празднования Дня города Узловой. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную развлекательную программу: спортивные соревнования, спектакли, шествия сказочных героев, а также большой концерт.

Хедлайнерами праздника станут популярный российский дуэт «#2Маши», а также Татьяна Иванова и группа «Комбинация». Они выступят на площади Ленина.

Празднование Дня города завершится фейерверком.