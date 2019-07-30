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В Узловой в День города выступят «#2Маши» и «Комбинация»

В Узловой в День города выступят «#2Маши» и «Комбинация»

Праздник состоится 3 августа.

Опубликована программа празднования Дня города Узловой. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную развлекательную программу: спортивные соревнования, спектакли, шествия сказочных героев, а также большой концерт.

Хедлайнерами праздника станут популярный российский дуэт «#2Маши», а также Татьяна Иванова и группа «Комбинация». Они выступят на площади Ленина.

Празднование Дня города завершится фейерверком.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 +2
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