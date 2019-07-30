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Снос незаконных домов в таборе в Плеханово: фото и видео
Фото Сергея Старикова.

Снос незаконных домов в таборе в Плеханово: фото и видео

Работы проходят мирно, жители не препятствуют сносу.

В поселке Плеханово продолжается плановое освобождение земельных участков от незаконных построек. Сегодня, 30 июля, планируется снести 20 строений.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, всё проходит без эксцессов. Жители табора не препятствуют сносу, ведут себя мирно. Тем не менее одна из женщин начала проклинать сотрудников полиции, однако к ней подошел некий мужчина и приказал ей замолчать. Затем жительницу табора увели ее знакомые.

Отметим, что в основном сносят постройки, которые выглядят как временные. Но также есть и кирпичные строения. Так, на одной из улиц снесли трехэтажный дом.

Кстати, часть построек жители табора разобрали сами, ведь снос одного дома обходится примерно в 60 тыс. рублей.

Перед сносом постройку осматривают судебные приставы и кинологи с собаками, после чего работает экскаватор.

В мероприятиях по ликвидации незаконных строений принимают участие сотрудники ОМОНа, правоохранительных органов, специализированная техника, бригада скорой помощи, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы (представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних и защите их прав УМВД России по городу Туле).

Галерея
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 1
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 2
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 3
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 4
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 5
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 6
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 7
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 8
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 9
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 10
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 11
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 12
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 13
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 14
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 15
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 16
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 17
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 18
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 19
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 20
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 21
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 22
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 23
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 24
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 25
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 26
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 27
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 28
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 29
В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган, Фото: 30
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