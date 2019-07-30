Снос незаконных домов в таборе в Плеханово: фото и видео

Фото Сергея Старикова.

В поселке Плеханово продолжается плановое освобождение земельных участков от незаконных построек. Сегодня, 30 июля, планируется снести 20 строений.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, всё проходит без эксцессов. Жители табора не препятствуют сносу, ведут себя мирно. Тем не менее одна из женщин начала проклинать сотрудников полиции, однако к ней подошел некий мужчина и приказал ей замолчать. Затем жительницу табора увели ее знакомые.

Отметим, что в основном сносят постройки, которые выглядят как временные. Но также есть и кирпичные строения. Так, на одной из улиц снесли трехэтажный дом.

Кстати, часть построек жители табора разобрали сами, ведь снос одного дома обходится примерно в 60 тыс. рублей.

Перед сносом постройку осматривают судебные приставы и кинологи с собаками, после чего работает экскаватор.

В мероприятиях по ликвидации незаконных строений принимают участие сотрудники ОМОНа, правоохранительных органов, специализированная техника, бригада скорой помощи, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы (представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних и защите их прав УМВД России по городу Туле).