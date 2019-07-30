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В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган
Фото Сергея Старикова.

В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган

В этот раз под снос идут 20 самовольных строений.

В поселке Плеханово утром 30 июля продолжилось плановое освобождение земельных участков от незаконных построек. Снос ведется в соответствии с судебными решениями, по которым Управление судебных приставов региона возбудило исполнительные производства.

К сносу запланировано 20 строений.

– Проживающие в незаконных строениях были заблаговременно уведомлены о сносе. Все строения освобождены: занимающие их лица переехали к своим родственникам и приступили к частичному разбору построек, – рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. – Управление социальной защиты населения проинформировало жителей поселка о мерах социальной поддержки, в том числе временном размещении в центрах социального обслуживания. Жители от предложенной помощи отказались.

В мероприятиях по ликвидации незаконных строений приняли участие сотрудники ОМОНа, правоохранительных органов, специализированная техника, бригада скорой помощи, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы (представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних и защите их прав УМВД России по городу Туле).

Напомним, для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории Тулы, в 2016 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина был создан Координационный штаб. Его возглавил глава администрации города Евгений Авилов.

За эти годы на территории Плеханово было снесено 184 незаконных строения и в селе Хрущево – 16, сегодня это число пополнят еще 20. 
 
 
Владислав Галкин отметил, что министерство имущественных и земельных отношений на регулярной основе проводит в Плеханово контрольные мероприятия. В связи с этим не исключено, что в дальнейшем будут выявлены новые незаконные строения.
 
На момент публикации новости снос строений еще не начался. 
 
UPD. 8.44: Снос строений проходит мирно, жители не препятствуют проведению работ.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 08:12 +7
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