В Плеханово вновь сносят незаконные дома цыган
В этот раз под снос идут 20 самовольных строений.
В поселке Плеханово утром 30 июля продолжилось плановое освобождение земельных участков от незаконных построек. Снос ведется в соответствии с судебными решениями, по которым Управление судебных приставов региона возбудило исполнительные производства.
К сносу запланировано 20 строений.
– Проживающие в незаконных строениях были заблаговременно уведомлены о сносе. Все строения освобождены: занимающие их лица переехали к своим родственникам и приступили к частичному разбору построек, – рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. – Управление социальной защиты населения проинформировало жителей поселка о мерах социальной поддержки, в том числе временном размещении в центрах социального обслуживания. Жители от предложенной помощи отказались.
В мероприятиях по ликвидации незаконных строений приняли участие сотрудники ОМОНа, правоохранительных органов, специализированная техника, бригада скорой помощи, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы (представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних и защите их прав УМВД России по городу Туле).
Напомним, для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории Тулы, в 2016 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина был создан Координационный штаб. Его возглавил глава администрации города Евгений Авилов.