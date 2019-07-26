На выходных в Тулу вернется жара

По прогнозам синоптиков, туляков на выходных ждет отличная погода. В Тулу вернется долгожданная летняя жара!

Так, в субботу днем воздух прогреется до +28°С, ночью ожидается +17°С. В регионе будет облачная погода.

В воскресенье, 28 июля, тоже будет жарко. В дневные часы температура воздуха составит +27°С, в ночные – +17°С. Возможны небольшие осадки.

А на следующей неделе всю Центральную Россию ждет резкое похолодание сразу на 10 градусов! Из-за «ультраполярного вторжения» столбики термометров резко устремятся вниз.