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На выходных в Тулу вернется жара

На выходных в Тулу вернется жара

Воздух прогреется до +28°С.

По прогнозам синоптиков, туляков на выходных ждет отличная погода. В Тулу вернется долгожданная летняя жара! 

Так, в субботу днем воздух прогреется до +28°С, ночью ожидается +17°С. В регионе будет облачная погода.

В воскресенье, 28 июля, тоже будет жарко.  В дневные часы температура воздуха составит +27°С, в ночные – +17°С. Возможны небольшие осадки.

А на следующей неделе всю Центральную Россию ждет резкое похолодание сразу на 10 градусов! Из-за «ультраполярного вторжения» столбики термометров резко устремятся вниз.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:46 +3
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