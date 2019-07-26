На капитальный ремонт детской поликлиники на ул. Оборонной направят 70 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На время ремонта учреждение закрываться не будет. Корпуса будут работать поочередно.

25 июля губернатор Алексей Дюмин проинспектировал ход ремонтных работ в детской поликлинике №3 на улице Оборонной в Туле.

Глава региона подчеркнул, что нацпроекту «Здравоохранение» уделяется большое внимание. В этом году на развитие системы здравоохранения впервые выделены значительные средства. Только на ремонт медицинских учреждений направлено более 500 млн рублей, а на закупку оборудования — более 1,3 млрд руб.

В числе основных направлений нацпроекта — создание современной инфраструктуры для оказания медицинской помощи детям.

– Задача министерства здравоохранения региона — повысить не только ее качество, но и доступность. В нашем регионе мы делаем для этого всё возможное, в том числе привлекаем средства внебюджетных источников, — сказал Алексей Дюмин.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков доложил главе региона, что до конца года в детские медицинские учреждения будут поставлены несколько аппаратов УЗИ, рентгеновские аппараты, фиброгастроскопы, электрокардиографы, дефибрилляторы, а также оборудование для ЛОР- и офтальмологических кабинетов. На эти цели нацпроектом «Здравоохранение» предусмотрено финансирование в объеме 122,5 млн рублей.

Кроме того, из областного бюджета выделено 31,4 млн руб. на приобретение оборудования для реанимации новорожденных для перинатального центра и 92,1 млн руб. — на оборудование для детской областной больницы (аппарат МРТ, эндоскопическая стойка).

Детская поликлиника №3 в Туле получит аппарат УЗИ экспертного класса, современное оборудование для ЛОР- и офтальмологического кабинетов, а также оборудование для проведения медицинской реабилитации. Дополнительно из бюджета области направлено 6 млн рублей на закупку мебели. Все оборудование будет поставлено до конца года.

Объем спонсорских средств, направленных на ремонт детских поликлиник, составил 180 млн руб.

На ремонт детской поликлиники №3 выделено больше всего спонсорских средств — 70 млн рублей.

Это одна из крупнейших детских поликлиник города. К ней прикреплены 14 675 детей, из них 626 — в возрасте до года. В учреждении работают педиатрическое, клинико-диагностическое отделения, лаборатория и отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Поликлиника уникальна еще и тем, что имеет отделение восстановительного лечения, где проводятся физиотерапевтические процедуры, водолечение, галотерапия, массаж, ЛФК, есть бассейн.

На время капитального ремонта учреждение закрываться не будет. Корпуса будут работать поочередно. Врачи продолжают принимать детей в две смены, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Сейчас отремонтирована кровля, ведется благоустройство территории, ремонтируется фасад, системы отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения. Также планируется заменить окна, провести внутреннюю отделку.

Алексей Дюмин осмотрел поликлинику и пообщался с мамами. Они попросили главу региона сделать в поликлинике комнаты для кормления и колясочную.

Андрей Третьяков доложил главе региона, что комнаты отдыха предусмотрены на 2-м и 3-м этажах, а существующая колясочная будет расширена.

После ремонта в учреждении будет реализован проект «Новая модель поликлиники». Это позволит повысить доступность записи к врачам, будут разделены потоки больных и здоровых детей, создан единый cаll-центр с многоканальным номером регистратуры.

Алексей Дюмин подчеркнул, что эта поликлиника — одна из самых востребованных.

– Важно, чтобы здесь было комфортно мамам с детьми. На первом этаже можно сделать детский уголок. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поручил Андрею Третьякову держать ситуацию на личном контроле.