В Тульской области на трассе неизвестные разбили две треноги и напали на оператора

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, накануне днем в Чернском районе было совершено нападение на оператора фоторадарных передвижных комплексов, которые были установлены на 283-м км федеральной трассы «Крым».

Около 4 часов дня в указанное выше место подъехал автомобиль «Нива», из которого вышли трое мужчин в возрасте 50-60 лет. Все они внешне выглядели сильно пьяными.

«Кричали, что якобы правительство запретило камеры на дорогах. Откуда они взяли эту информацию - непонятно: комплексы являются государственной собственностью и в Тульской области выставляются по рекомендации ГИБДД, на основе анализа аварийности. Штрафы идут в бюджет области! Тем не менее, один комплекс они умышленно сбили на машине, а второй разбили об дерево», - рассказал информированный источник Myslo.

В региональной полиции подтвердили факт инцидента и сообщили, что в настоящее время ведется розыск подозреваемых и устанавливаются все обстоятельства происшествия.