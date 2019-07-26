Фото из архива Myslo
В Тульской области на трассе неизвестные разбили две треноги и напали на оператора
Злоумышленники скрылись на автомобиле, сейчас их ищет полиция.
Как стало известно Myslo, накануне днем в Чернском районе было совершено нападение на оператора фоторадарных передвижных комплексов, которые были установлены на 283-м км федеральной трассы «Крым».
Около 4 часов дня в указанное выше место подъехал автомобиль «Нива», из которого вышли трое мужчин в возрасте 50-60 лет. Все они внешне выглядели сильно пьяными.
«Кричали, что якобы правительство запретило камеры на дорогах. Откуда они взяли эту информацию - непонятно: комплексы являются государственной собственностью и в Тульской области выставляются по рекомендации ГИБДД, на основе анализа аварийности. Штрафы идут в бюджет области! Тем не менее, один комплекс они умышленно сбили на машине, а второй разбили об дерево», - рассказал информированный источник Myslo.
В региональной полиции подтвердили факт инцидента и сообщили, что в настоящее время ведется розыск подозреваемых и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, недавно по аналогичной причине произошел инцидент на ул. Кирова в Туле, а в феврале мужчина бегал за оператором с лопатой и грозился убить. Кроме того, в декабре 2016 года другой злоумышленник повредил два мобильных комплекса и скрылся.
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