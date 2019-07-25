Администрация Тулы: «Если перевозчики не будут соблюдать правила, через суд отзовем лицензию»
Туляки жалуются на длительное ожидание маршруток 40К.
На днях на форуме правительства Тульской области появилось обращение жителя регионального центра, касающееся маршрутки 40К:
«Примите уже меры, нереально ждать по 45 минут, а потом ехать на одной ноге. У меня просто нет слов и пока неохота эту тягучую переписку вести с прокуратурой, вами и прочими инстанциями, но сил уже просто нет. И терпения».
Спустя пару дней мужчина получил ответ от УпоТиДХ администрации Тулы, что автобусный маршрут №40К «Завод РТИ – д. Бежка» обслуживается предприятием ООО «Пилигрим+».
«В настоящее время существует понимание, что по ряду маршрутов коммерческого транспорта необходимо провести реорганизацию транспортной работы, замене транспорта малой вместимости на транспорт средней и большой вместимости. В связи с изложенным в настоящее время администрацией города по поручению губернатора Тульской области Дюмина А. Г. ведется разработка новой маршрутной транспортной сети на основании комплексных исследований, замеров транспортных и пассажиропотоков, анализа обращений и потребностей в транспортном обслуживании жителей города. Автобусы маршрута №40К входят под реализацию проекта по переводу с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф с обновлением подвижного состава».
В пресс-службе администрации города отметили, что к 2020 году в Туле планируется перевести пассажирский транспорт на единый регулируемый тариф, заменить автобусы малой вместимости на транспортные средства средней и большой вместимости. В настоящее время ГБУ «Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МострансПроект» завершает II этап разработки новой маршрутной сети города.
«Одновременно с целью наведения организационного порядка на действующих маршрутах регулярных перевозок (в том числе маршрута
№40К) с компаниями-перевозчиками ведется претензионная работа. В случае невыполнения компаниями-перевозчиками условий по наведению порядка на маршрутах регулярных перевозок администрация Тулы оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для отзыва действующих свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок в границах муниципального образования Тулы», – сообщает пресс-служба города.