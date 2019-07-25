Администрация Тулы: «Если перевозчики не будут соблюдать правила, через суд отзовем лицензию»

Фото Дмитрия Дзюбина.

На днях на форуме правительства Тульской области появилось обращение жителя регионального центра, касающееся маршрутки 40К:

«Примите уже меры, нереально ждать по 45 минут, а потом ехать на одной ноге. У меня просто нет слов и пока неохота эту тягучую переписку вести с прокуратурой, вами и прочими инстанциями, но сил уже просто нет. И терпения».

Спустя пару дней мужчина получил ответ от УпоТиДХ администрации Тулы, что автобусный маршрут №40К «Завод РТИ – д. Бежка» обслуживается предприятием ООО «Пилигрим+».

«В настоящее время существует понимание, что по ряду маршрутов коммерческого транспорта необходимо провести реорганизацию транспортной работы, замене транспорта малой вместимости на транспорт средней и большой вместимости. В связи с изложенным в настоящее время администрацией города по поручению губернатора Тульской области Дюмина А. Г. ведется разработка новой маршрутной транспортной сети на основании комплексных исследований, замеров транспортных и пассажиропотоков, анализа обращений и потребностей в транспортном обслуживании жителей города. Автобусы маршрута №40К входят под реализацию проекта по переводу с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф с обновлением подвижного состава».

В пресс-службе администрации города отметили, что к 2020 году в Туле планируется перевести пассажирский транспорт на единый регулируемый тариф, заменить автобусы малой вместимости на транспортные средства средней и большой вместимости. В настоящее время ГБУ «Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МострансПроект» завершает II этап разработки новой маршрутной сети города.

«Одновременно с целью наведения организационного порядка на действующих маршрутах регулярных перевозок (в том числе маршрута

№40К) с компаниями-перевозчиками ведется претензионная работа. В случае невыполнения компаниями-перевозчиками условий по наведению порядка на маршрутах регулярных перевозок администрация Тулы оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для отзыва действующих свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок в границах муниципального образования Тулы», – сообщает пресс-служба города.