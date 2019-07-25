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Туляк расплатился чужой картой, и вскоре к нему пришла полиция
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay.

Туляк расплатился чужой картой, и вскоре к нему пришла полиция

Подозреваемый признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

В Туле 20-летний безработный мужчина нашел чужую банковскую карту и «совершил финансовые операции», списав 2 тысячи рублей. При этом злоумышленник понимал, что это противоправное деяние. Законный владелец карты, обнаружив пропажу и факт списания денег, обратился в полицию.
 

«При проведении оперативных мероприятий в УМВД России по г. Туле выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ „Кража“», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:58 +3
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