Туляк расплатился чужой картой, и вскоре к нему пришла полиция

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В Туле 20-летний безработный мужчина нашел чужую банковскую карту и «совершил финансовые операции», списав 2 тысячи рублей. При этом злоумышленник понимал, что это противоправное деяние. Законный владелец карты, обнаружив пропажу и факт списания денег, обратился в полицию.

«При проведении оперативных мероприятий в УМВД России по г. Туле выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ „Кража“», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.