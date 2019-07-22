Почему в щекинской районной больнице закрыли родильное отделение?

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В редакцию Myslo обратились жительницы Щекино. Будущие мамы обеспокоены тем, что в городе закрылось родительное отделение в районной больнице. На какой период и с чем это связано, они не знают.

За разъяснением ситуации Myslo обратился в региональный минздрав. Эта информация подтвердилась.

– Пациентки сейчас перемаршрутизированы в роддом №1 им. В. С. Гумилевской в Туле, а также в Тульский областной перинатальный центр. Это временная ситуация, в августе всё возобновится в прежнем режиме, — сообщили в минздраве.

По информации представителей щекинской больницы, работа отделения приостановлена из-за временной нетрудоспособности врача-неонатолога.