Кадр из видео.

Туляки сняли на видео семью кабанов. Взрослые особи и детеныши прогуливались по поселку Струково. В кадр попали 23 кабанчика!

Видеозапись опубликована в группе «ЧП Тула» в Instagram. Вот это милое видео:

В комментариях пользователи отмечают, что кабанов замечали и в селе Селиваново.

А вот еще необычные «пешеходы» на дорогах Тульской области:

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