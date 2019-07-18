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Туляки сняли на видео семью кабанов
Кадр из видео.

Туляки сняли на видео семью кабанов

Животные прогуливались по поселку Струково.

Туляки сняли на видео семью кабанов. Взрослые особи и детеныши прогуливались по поселку Струково. В кадр попали 23 кабанчика!

Видеозапись опубликована в группе «ЧП Тула» в Instagram. Вот это милое видео:

 

 

В комментариях пользователи отмечают, что кабанов замечали и в селе Селиваново.

А вот еще необычные «пешеходы» на дорогах Тульской области:

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +11
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