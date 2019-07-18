Кадр из видео.
Туляки сняли на видео семью кабанов
Животные прогуливались по поселку Струково.
Туляки сняли на видео семью кабанов. Взрослые особи и детеныши прогуливались по поселку Струково. В кадр попали 23 кабанчика!
Видеозапись опубликована в группе «ЧП Тула» в Instagram. Вот это милое видео:
В комментариях пользователи отмечают, что кабанов замечали и в селе Селиваново.
А вот еще необычные «пешеходы» на дорогах Тульской области:
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