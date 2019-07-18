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В пристройке щекинского дома зарезали мужчину

В пристройке щекинского дома зарезали мужчину

По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний местный житель.

В Щекино сотрудники СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне, 17 июля, в кирпичной пристройке одного из домов на улице Пирогова был найден труп мужчины с множественными колото-резаными ранениями.

Следователями и оперативниками уголовного розыска была установлена личность и местонахождение лица, подозреваемого в совершении преступления. 43-летний местный житель был задержан.

Правоохранители и следователи проводят все необходимые следственные действия и мероприятия для установления обстоятельств случившегося и мотивов совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:19 +1
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Место
Тульская областьЩекино

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