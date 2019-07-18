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На трассе М-2 в Тульской области Kia Rio опрокинулся на крышу
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-2 в Тульской области Kia Rio опрокинулся на крышу

В аварии пострадала женщина-водитель.

17 июля в 7.00 на 132-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе 37-летняя женщина — водитель автомобиля «Киа Рио» — не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадала женщина. Она получила телесные повреждения.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:41 +2
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