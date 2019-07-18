На трассе М-2 в Тульской области Kia Rio опрокинулся на крышу

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 июля в 7.00 на 132-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе 37-летняя женщина — водитель автомобиля «Киа Рио» — не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадала женщина. Она получила телесные повреждения.