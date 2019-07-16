Тульская гимнастка выступит на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Фото из архива Myslo.

Тульская гимнастка Ирина Комнова выступит на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет с 21 по 27 июля в Баку. Об этом сообщает Федерация спортивной гимнастики России. Также в состав национальной сборной вошли Кирилл Гашков, Мухаммаджон Якубов, Иван Куляк, Виктория Листунова, Яна Ворона.

В рамках турнира будут разыграны 14 комплектов медалей — в командных турнирах, индивидуальном многоборье, а также в отдельных видах многоборья.

В XV Европейском юношеском Олимпийском летнем фестивале примут участие около 3600 спортсменов из 50 национальных олимпийских комитетов.

Атлеты в возрасте от 14 до 18 лет разыграют медали в 10 видах спорта: спортивной гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и спортивной борьбе.

Отметим, что окончательный состав сборной России будет объявлен 18 июля.