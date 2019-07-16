Метеопредупреждение: на Тулу движется грозовой фронт

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов в регионе местами ожидается гроза, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта: