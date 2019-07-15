В июне в Тульской области четыре человека отравились грибами

В июне 2019 года в Тульской области зарегистрировано два случая отравления грибами, при этом пострадали четыре человека.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, пострадавшие съели грибы, внешне похожие на «толкачики», которые самостоятельно собирали в Ефремовском районе и в лесополосе в Рязанской области.

Помните, что собирать и употреблять в пищу можно только те грибы, съедобные качества которых вам хорошо известны. Собирать грибы рекомендуется вдали от магистралей и железнодорожных путей.

Не следует собирать грибы червивые и переросшие, а также откладывать обработку собранных грибов на следующий день.

Собранные грибы до обработки хранят в холодильнике не более 12 час.

Перед приготовлением грибы следует тщательно очистить от земли и промыть. Только безусловно съедобные грибы можно жарить без предварительного отваривания.

Блюда из грибов не рекомендуется употреблять людям, страдающим хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, а также детям до 14 лет, беременным женщинам.

Нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли. Указанная продукция допускается к продаже исключительно в организациях торговли при наличии полной информации об изготовителе и товаросопроводительных документов, в том числе удостоверяющих безопасность продукции (декларации о соответствии).

Следует помнить, что такое опасное заболевание, как ботулизм, иногда возникает в связи с употреблением консервированных грибов, изготовленных с нарушениями технологии в домашних условиях.

При домашнем консервировании иногда не удается хорошо промыть грибы и полностью уничтожить споры клостридий при термической обработке. Только высокотемпературная обработка в промышленных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в консервированных грибах.

Рекомендуется в домашних условиях грибы замораживать, а не консервировать. Блюда из замороженных лесных грибов отличает ряд полезных свойств, а также прекрасный аромат свежих грибов.