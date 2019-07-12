Дети из Тульской области отправились в санаторий в Крым

Фото Дмитрия Дзюбина.

Юные туляки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в Республику Крым. 100 ребят проведут 21 день в санатории «Дружба» в городе Евпатория.

Туляков отвезли на больших и комфортабельных автобусах в аэропорт «Жуковский», откуда дети вылетели в Крым.

Лично проконтролировать отправление ребят в аэропорт приехал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов:

Андрей Филиппов – В самом разгаре оздоровительный сезон. Республика Крым предоставляет хорошие условия отдыха, и в этом году 200 туляков отдохнут в крымских санаториях. Ребят сопровождают сотрудники министерства труда и соцзащиты, педагоги и медработники.

Андрей Филиппов также напомнил о поручении губернатора Алексея Дюмина: уделить особое внимание в рамках летней оздоровительной кампании отдыху детей из многодетных, опекунских семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дети проведут в санатории три недели, а 1 августа в Крым отравится вторая группа. Кроме того, 3000 юных туляков пройдут курсы оздоровления в 11 здравницах за пределами региона — в Краснодарском, Ставропольском краях и в Республике Беларусь.

А по итогам лета порядка 92 тысяч юных туляков получат услуги по отдыху и оздоровлению.