новости
новости
Регистрация
Дети из Тульской области отправились в санаторий в Крым
Фото Дмитрия Дзюбина.

Дети из Тульской области отправились в санаторий в Крым

Ребята отдохнут там 21 день.

Юные туляки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в Республику Крым. 100 ребят проведут 21 день в санатории «Дружба» в городе Евпатория.

Туляков отвезли на больших и комфортабельных автобусах в аэропорт «Жуковский», откуда дети вылетели в Крым.

Лично проконтролировать отправление ребят в аэропорт приехал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов:

Андрей Филиппов

– В самом разгаре оздоровительный сезон. Республика Крым предоставляет хорошие условия отдыха, и в этом году 200 туляков отдохнут в крымских санаториях. Ребят сопровождают сотрудники министерства труда и соцзащиты, педагоги и медработники. 

Андрей Филиппов также напомнил о поручении губернатора Алексея Дюмина: уделить особое внимание в рамках летней оздоровительной кампании отдыху детей из многодетных, опекунских семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дети проведут в санатории три недели, а 1 августа в Крым отравится вторая группа. Кроме того, 3000 юных туляков пройдут курсы оздоровления в 11 здравницах за пределами региона — в Краснодарском, Ставропольском краях и в Республике Беларусь.

А по итогам лета порядка 92 тысяч юных туляков получат услуги по отдыху и оздоровлению. 

Галерея
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 1
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 2
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 3
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 4
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 5
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 6
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 7
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 8
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 9
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 10
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 11
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 12
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 13
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 14
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 15
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 16
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 17
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 18
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 19
Дети из Тульской области отправились на отдых в Крым, Фото: 20
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Филиппов
Место
Тула
Прочее
отдых в санатории

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители выступили против строительства новой автостанции в Киреевске
Жители выступили против строительства новой автостанции в Киреевске
Как тульским баскетболистам попасть в основу БК «Арсенал»
Как тульским баскетболистам попасть в основу БК «Арсенал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.