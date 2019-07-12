Как тульским баскетболистам попасть в основу БК «Арсенал»

БК «Арсенал» приглашает тульских баскетболистов на просмотр. Клуб ждет спортсменов, чувствующих в себе силы пробиться в основной состав главной баскетбольной команды региона!

С 15 по 20 июля перспективных баскетболистов выберут на драфте под руководством главного тренера команды Виктора Ускова-младшего. Тренировки пройдут в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а). Начало занятий в 10.00.

- Мы ждем только тех ребят, которые всерьез хотят добиться успехов в профессиональном баскетболе, готовых посвятить ему всю свою жизнь, обладающих хорошими баскетбольными навыками, готовых физически и технически для команды уровня Суперлиги-2. Просьба реально оценивать свои возможности, — говорится в сообщении клуба.

Драфт — процедура выбора профессиональными командами игроков, не заигранных ни за одну команду в лиге.