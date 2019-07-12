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Как тульским баскетболистам попасть в основу БК «Арсенал»

Как тульским баскетболистам попасть в основу БК «Арсенал»

Клуб приглашает спортсменов на просмотр! Не упусти свой шанс.

БК «Арсенал» приглашает тульских баскетболистов на просмотр. Клуб ждет спортсменов, чувствующих в себе силы пробиться в основной состав главной баскетбольной команды региона!

С 15 по 20 июля перспективных баскетболистов выберут на драфте под руководством главного тренера команды Виктора Ускова-младшего. Тренировки пройдут в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а). Начало занятий в 10.00.

- Мы ждем только тех ребят, которые всерьез хотят добиться успехов в профессиональном баскетболе, готовых посвятить ему всю свою жизнь, обладающих хорошими баскетбольными навыками, готовых физически и технически для команды уровня Суперлиги-2. Просьба реально оценивать свои возможности, — говорится в сообщении клуба.

 

Драфт — процедура выбора профессиональными командами игроков, не заигранных ни за одну команду в лиге.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:40 0
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