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В Туле состоится собрание пчеловодов, пострадавших от массовой гибели пчёл
Фото из архива MySlo

В Туле состоится собрание пчеловодов, пострадавших от массовой гибели пчёл

Владельцев пасек просят привезти с собой документы, подтверждающие убытки.

В Туле пройдёт собрание пасечников, которые понесли убытки от массовой гибели пчёл. Мероприятие состоится в субботу, 13 июля, в 11.00. Напомним, ранее стало известно, что пчеловоды планируют подать в суд на аграриев злоупотребление пестицидами.

Пасечников, которые понесли убытки от применения пестицидов на сельхозугодиях, просят привезти документы, подтверждающие гибель пчелиных семей.

Мероприятие состоится в тульском «Бизнес-инкубаторе» по адресу: ул. Кирова, д. 135, к. 1, 1-й этаж (заезд со стороны ул. Марата). Телефон для справок: 8(953)958-61-73.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:30 +2
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