В Суворове суд вынес приговор свидетелю убийства Павла Колесникова

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Молодой человек помог убийце перевезти труп и закопать его.

Суворовский районный суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в укрывательстве убийства 20-летнего Павла Колесникова. Подробности этой истории читайте в нашем сюжете.

В ночь на 29 октября прошлого года в Суворове во время ссоры был убит 20-летний Павел Колесников. За совершение преступления почти месяц спустя задержали 25-летнего Александра Пичугина. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

Как выяснилось, невольным свидетелем преступления оказался знакомый Пичугина – чтобы избежать уголовной ответственности, убийца потребовал помочь ему спрятать труп Колесникова. Вдвоём они погрузили тело в салон принадлежащей Александру «Лады», вывезли в поселок Старое Ханино и закопали.

Свидетель убийства полностью признал свою вину в укрывательстве преступления. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.