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Где в Туле отключат электроэнергию 8 июля
Публикуем список адресов.
По информации Тульских городских электросетей, на 8 июля запланированы отключения электроэнергии из-за плановых работ.
С 9.00 до 16.00 свет отключат по следующим адресам:
- ул. Советская, 57, 53; ул. Менделеевская, 5
- ул. Пирогова, 48−68 (чётн.), 37−49 (нечётн.); ул. Жуковского, 55−69 (нечётн.), 68−82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74−106 (чётн.)
- п. Косая Гора: Орловское ш., 58−64-а (чётн.); ул. Вахрушева, 13−21-а; ул. Марата, 20−34 (чётн.), 27−37 (нечётн.); ул. Чкалова, 30−42 (чётн.), 35−47 (нечётн.)
С 9.00 до 17.00:
- Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1−21; ул. 2-я Прокатная, 1−25 (нечётн.), 2−12 (чётн.); ул. 3-я Прокатная, 3−21-а; ул. Поперечная, 14
- ул. Галкина, 14, 16, 18, 20, 9, 11, 15, 13; ул. Октябрьская, 39, 43
- 10-й пр., 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр., 61; 25-й пр-зд, 17−49 (нечётн.); 31-й пр., 2−48 (чётн.)
- 31-й пр.
- 10-й пр-зд, 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.); 23-й пр., 3−24; 25-й пр., 10, 12
- ул. Физкультурная, 1−13 (нечётн.), 2−6 (чётн.); ул. 1-я Трубная, 2−10-а (чётн.), 11; ул. Лермонтова, 3−14; ул. Короленко, 11−29 (нечётн.), 4−30 (чётн.); ул. 1-я Озёрная, 3−9 (нечётн.), 4−12 (чётн.); ул. Ш. Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16−22 (чётн.), ул. Болдина, 27, 29, 43, 45; ул. 2-я Трубная, 3−9 (нечётн.), 4
- ул. Болдина, 51−55 (нечётн.); ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2−6 (чётн.); ул. 2-я Озёрная, 2−12 (чётн.), 1−9 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 2−12 (чётн.), 1−9 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22−70 (чётн.)
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