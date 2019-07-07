Пьяные за рулем: в Тульской области гаишники ловят одних и тех же

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В ходе повседневной деятельности сотрудники полиции уделяют особое внимание выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и тех, кто повторно совершает подобное правонарушение. У всех участковых уполномоченных полиции имеются списки граждан, привлечённых к ответственности за «пьяное» вождение. Полицейские ежедневно проверяют таких граждан и в случае выявления подобных фактов, принимают к нарушителям соответствующие меры.

Так, в Северо-Задонске при отработке лиц, ранее совершивших административные правонарушения, помощником участкового уполномоченного полиции был выявлен житель микрорайона, который находился за рулём транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским был вызван экипаж ДПС, который пресёк противоправные действия нарушителя. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Также сотрудниками ДПС на автодорогах региона выявляются водители, находящиеся за рулём в нетрезвом состоянии, прежде подвергавшиеся административному наказанию за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

Инспекторами ДПС в микрорайоне Новоугольный был остановлен ВАЗ-21074, за рулём которого находился нигде не работающий 51-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. И в посёлке Первомайский был остановлен ВАЗ-2107 под управлением нигде не работающего 60-летнего «пьяного» водителя. Все они ранее уже привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства этих противоправных деяний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.