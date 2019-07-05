В тульских МФЦ можно бесплатно открыть ИП или ООО

При подаче документов государственная пошлина взиматься не будет.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в МФЦ Тульской области открыт прием документов в электронном виде для регистрации ООО или ИП без оплаты государственной пошлины. Воспользоваться услугой можно при государственной регистрации:

юридических лиц при их создании,

изменений, вносимых в учредительные документы юрлица,

физического лица в качестве ИП,

прекращении деятельности в качестве ИП,

ликвидации юридического лица.

Специалисты МФЦ проконсультируют заявителей по всем услугам: открытие расчетных счетов, предоставление мер поддержки, оформление печатей, электронных подписей, регистрация на сайте госуслуг, бухгалтерские и юридические услуги, представительства в судах и т. д.

Проект по бесплатной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей работает с 17 июня. За две недели к специалистам уже обратились более 200 человек. Все они успешно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.