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В тульских МФЦ можно бесплатно открыть ИП или ООО

В тульских МФЦ можно бесплатно открыть ИП или ООО

При подаче документов государственная пошлина взиматься не будет.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в МФЦ Тульской области открыт прием документов в электронном виде для регистрации ООО или ИП без оплаты государственной пошлины. Воспользоваться услугой можно при государственной регистрации: 

  • юридических лиц при их создании,
  • изменений, вносимых в учредительные документы юрлица,
  • физического лица в качестве ИП,
  • прекращении деятельности в качестве ИП,
  • ликвидации юридического лица.

Специалисты МФЦ проконсультируют заявителей по всем услугам: открытие расчетных счетов, предоставление мер поддержки, оформление печатей, электронных подписей, регистрация на сайте госуслуг, бухгалтерские и юридические услуги, представительства в судах и т. д. 

Проект по бесплатной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей работает с 17 июня. За две недели к специалистам уже обратились более 200 человек. Все они успешно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +2
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