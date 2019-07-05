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Наезд на полицейского в Тульской области: на многодетную мать завели уголовное дело
Кадр из видео.

Наезд на полицейского в Тульской области: на многодетную мать завели уголовное дело

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственный отдел по г. Щекино СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении 31-летней жительницы Дубенского района.

Напомним, пьяная женщина, оказавшаяся многодетной матерью, за рулем «Шевроле» сбила полицейского. Она протащила его на капоте несколько сотен метров. При этом у женщины в салоне автомобиля находился полуторагодовалый ребенок. Пострадавший инспектор до сих пор находится в больнице. Подробности этой шокирующей истории читайте здесь.

Следователи допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего для установления характера и локализации телесных повреждений.

В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.

– В рамках расследования данного уголовного дела следователи дадут принципиальную оценку качеству исполнению должностными лицами органов и учреждений субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних своих должностных обязанностей, тщательно исследуют причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:46 +5
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