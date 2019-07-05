Наезд на полицейского в Тульской области: на многодетную мать завели уголовное дело
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственный отдел по г.
Напомним, пьяная женщина, оказавшаяся многодетной матерью, за рулем «Шевроле» сбила полицейского. Она протащила его на капоте несколько сотен метров. При этом у женщины в салоне автомобиля находился полуторагодовалый ребенок. Пострадавший инспектор до сих пор находится в больнице. Подробности этой шокирующей истории читайте здесь.
Следователи допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего для установления характера и локализации телесных повреждений.
В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.
– В рамках расследования данного уголовного дела следователи дадут принципиальную оценку качеству исполнению должностными лицами органов и учреждений субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних своих должностных обязанностей, тщательно исследуют причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления.