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В День семьи, любви и верности по центру Тулы пройдет колонна из семейных пар
Фото из архива Myslo.

В День семьи, любви и верности по центру Тулы пройдет колонна из семейных пар

В этот день 25 супружеских пар будут удостоены медали «За любовь и верность».

6 июля в 13.00 на Казанской набережной состоится областное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Колонна из семейных пар, награждаемых медалями «За любовь и верность», победителей и участников областного конкурса-фестиваля «Семья года» в номинации «Золотая семья России» с членами своих семей пройдет от крытого двора музейно-выставочного комплекса (атриума) Тульского кремля до памятника Петру и Февронии, а затем проследует на Казанскую набережную Тульского кремля.

На мероприятии 25 супружеских пар будут удостоены медали «За любовь и верность». Всего по области данную награду получат 76 семей.

Среди награжденных медалью «За любовь и верность» в 2019 году:

  • 3 семейные пары отметили серебряную свадьбу — 25 лет в браке;
  • 2 семейные пары — жемчужную свадьбу — 30 лет в браке;
  • 4 семейные пары — коралловую свадьбу — 35 лет в браке;
  • 7 семейных пар — рубиновую свадьбу — 40 лет в браке;
  • 4 семейные пары — сапфировую свадьбу — 45 лет в браке;
  • 15 семейных пар — золотую свадьбу — 50 лет в браке;
  • 2 семейные пары – изумрудную свадьбу — 55 лет в браке;
  • 2 семейные пары отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет в браке.

В целях укрепления традиционных семейных ценностей, повышения статуса семьи в обществе и распространения положительного опыта семейного воспитания на протяжении восьми лет в Тульской области организуется областной конкурс-фестиваль «Семья года».

В этом году он проходил по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья России».

Всего в областном конкурсе-фестивале «Семья года» приняли участие 60 семей.

На мероприятии будут награждены победители и участники конкурса в номинации «Золотая семья России».

Областное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в Российской Федерации, закончится праздничным концертом на сцене возле Наугольной башни Тульского кремля.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:30 0
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