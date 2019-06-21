Туляков научат выступать на публике и писать статьи для «Википедии»

На фото Станислав Козловский – исполнительный директор «Викимедиа». Фото предоставлены пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Директор «Википедии», телеведущая с Останкино и эксперт по оптимизации российских улиц расскажут в «Октаве» много интересного и проведут свои мастер-классы.

Ораторское мастерство

Первой в Большом зале кластера пройдет лекция по мастерству публичных выступлений от актрисы, телеведущей, директора собственной школы телевидения «Останкино ТВ» Ольги Спиркиной.

Ораторское мастерство — главный инструмент влияния на аудиторию. Деловая встреча, интервью, чтение лекций, любая презентация и даже общение тет-а-тет — все это публичное выступление, от которого зависит благополучие и финансовый успех каждого. Ольга поделится секретами ораторского искусства и расскажет о том, как в общении с людьми не чувствовать себя скованно, как понравится публике и донести до нее информацию.



Ольга Спиркина.

Лекция пройдет 25 июня. Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

Комфорт в движении

Также в «Октаву» приедет урбанист Артур Шахбазян. Артур занимается совершенствованием автомобильных и пешеходных пространств.

На своей лекции «Комфорт в движении» он расскажет как сделать, чтобы на городских современных улицах было комфортно всем: пешеходам, велосипедистам и автомобилистам. Артур поделится своим опытом, собственными наработками проектирования городской среды и расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются реконструкторы и архитекторы, и о чувстве радости, получаемого от видения результатов проделанной работы.

Лекция пройдет 28 июня. Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

Написание статей для «Википедии»

А уже на следующий день в Большом зале «Октавы» проведет свой семинар исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Он подробно расскажет о внутренней кухне «Википедии» и о проекте «Викимедиа».

Станислав также проведет уникальный мастер-класс, на котором научит всех желающих писать качественные и полезные статьи для «Википедии». Тем, кто хочет в режиме реального времени опробовать полученные знания на практике, рекомендуется взять с собой ноутбуки или планшеты и заранее зарегистрироваться во всемирной энциклопедии.

Семинар пройдет 29 июня. Начало в 19.00 Вход по предварительной регистрации.