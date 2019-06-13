Российские пчеловоды жалуются на массовую гибель медоносных насекомых

Пасеки в нескольких регионах страны усеяны мёртвыми пчелами. Причину этого явления специалисты установить пока не могут.

Пчеловоды Центрального и Приволжского федеральных округов, где обитает больше всего пчелиных семей, сообщают о массовой гибели своих питомцев. В Курской области эта проблема зафиксирована уже в десяти районах.

В Тульской области сообщения о гибели пчел поступили из Алексинского района. Пасечники предполагают, что причиной стало использование местным сельхозпредприятием запрещенного препарата «Монарх», который представляет опасность не только для пчел, но и для человека.

Специалисты из других регионов также предполагают, что пчелиный мор могло спровоцировать чрезмерное использование пестицидов на сельхозугодиях. Однако делать выводы ещё рано – территориальные органы Роспотребнадзора пока проводят проверки.