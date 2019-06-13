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Где в Туле не будет электричества 14 июня

Где в Туле не будет электричества 14 июня

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 36, 10, 38, 40, 27, 48, 50, 52, 54, 44, 46,
  • ул. Ф. Смирнова, 7,
  • ул. Фрунзе, 4,
  • ул. Сойфера, 31, 33, 37, 39,
  • пр-т Ленина, 68, 70,
  • ул. Жаворонкова, 4,
  • ул. 9 Мая, 29 к. 1, 33 к. 1, 19, 21, 29 к. 1, 37 к. 1, 27 к. 1, 23, 25 к. 1, 25 к. 2, 27 к. 2,
  • ул. Седова, 15, 17, 17-а, 19, 21, 9/6, 11, 13, 13-а,
  • ул. Макаренко, 3, 16, 18, 14, 1,
  • пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
  • ул. Б. Гончары, 92-122,
  • ул. Комсомольская, 54,
  • ул. Аносова, 4, 6,
  • ул. Бардина, 1, 3,
  • ул. М. Мазая, 19,
  • ул. Приупская, 26, 27, 28,
  • пос. Восточный, 3-а, 1-25, 56, 64, 25-а, 23-г, 4-а, 23-в, 23-б, 60-а, 13-а, 70-74 (чётн.), 84, 85, 86, 87,
  • пос. Трудовой, 42-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.),
  • пос. Н-Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • пос. Северный: ул. Центральная, 1-37, 40,
  • ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б,
  • д. Зимаровка,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 23-40,
  • 13-й пр-д, 23-40,
  • пос. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.),
  • ул. Зелёная, 7, 9,
  • ул. Овражная, 2-а.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 −1
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