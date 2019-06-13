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Тульские судьи побывали в гостях у белорусских коллег
Фото: пресс-служба УСД по Тульской области

Тульские судьи побывали в гостях у белорусских коллег

Делегацию возглавил заместитель председателя Тульского областного суда Владимир Селищев.

Белорусские судьи показали гостям Дом Правосудия – современное четырехэтажное здание с системой витражей и вентфасадов, расположенное в центре города, на проспекте Машерова, неподалеку от главного входа в Брестскую крепость. Как рассказала председатель Брестского областного суда Тамара Сучок, объект был построен в преддверии 1000-летия города, которое отпразднуют в этом году.

Тулякам показали залы судебных заседаний, кабинеты судей и их помощников, оснащенные мебелью и оргтехникой. В актовом зале суда прошло общение судей двух стран по наиболее насущным вопросам организационного и кадрового обеспечения деятельности судов. Обсуждались вопросы нагрузки на судей по рассмотрению уголовных и гражданских дел, сроки рассмотрения дел, рассмотрение дел с использованием системы видеоконференцсвязи.

По объему нагрузки судьи Брестской области находятся на втором месте в республике – в месяц на одного судью приходится более 85 дел и материалов. Ежедневно здание нового суда будут посещать 400-500 человек.

Владимир Селищев рассказал белорусским коллегам о новшествах в российской судебной системе – рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей, создании 9 кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции, о рассмотрении с 1 сентября 2019 года гражданских дел с обязательным использованием системы аудиозаписи судебного процесса и внедрении в программы автоматического распределения дел между судьями.

Обмен памятными сувенирами стал заключительным моментом в официальной части встречи. Белорусские коллеги предложили гостям из Тулы культурную программу – посещение Брестской крепости и национального парка «Беловежская пуща». Покидая брестский Дом Правосудия, заместитель председателя Совета судей Тульской области Владимир Селищев оставил запись в книге почетных гостей.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:18 0
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