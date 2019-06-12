«Тулагорводоканал» загрязнял Упу сточными водами
Тульская природоохранная прокуратура нашла нарушения на очистных сооружениях предприятия.
Природоохранная прокуратура совместно со специалистами Управления Росприроднадзора установили, что «Тулагорводоканал» осуществлял сброс в реку Упу сточных вод с очистных сооружений, расположенных на ул. Набережная Дрейера, 64-б.
При этом в сточных водах обнаружено превышение максимального содержания загрязняющих веществ.
АО «Тулагорводоканал» имеет решение о предоставлении водного объекта в пользование
По результатам проверки Тульским природоохранным прокурором руководителю АО «Тулагорводоканал» внесено представление об устранении нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).