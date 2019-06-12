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«Тулагорводоканал» загрязнял Упу сточными водами
Фото wikimapia.org

«Тулагорводоканал» загрязнял Упу сточными водами

Тульская природоохранная прокуратура нашла нарушения на очистных сооружениях предприятия.

Природоохранная прокуратура совместно со специалистами Управления Росприроднадзора установили, что «Тулагорводоканал» осуществлял сброс в реку Упу сточных вод с очистных сооружений, расположенных на ул. Набережная Дрейера, 64-б.

При этом в сточных водах обнаружено превышение максимального содержания загрязняющих веществ.

АО «Тулагорводоканал» имеет решение о предоставлении водного объекта в пользование от 15.12.2015 г. сроком действия до 25.04.2020 года.

По результатам проверки Тульским природоохранным прокурором руководителю АО «Тулагорводоканал» внесено представление об устранении нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).

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