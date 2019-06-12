«Тулагорводоканал» загрязнял Упу сточными водами

Фото wikimapia.org

Природоохранная прокуратура совместно со специалистами Управления Росприроднадзора установили, что «Тулагорводоканал» осуществлял сброс в реку Упу сточных вод с очистных сооружений, расположенных на ул. Набережная Дрейера, 64-б.

При этом в сточных водах обнаружено превышение максимального содержания загрязняющих веществ.

АО «Тулагорводоканал» имеет решение о предоставлении водного объекта в пользование от 15.12.2015 г. сроком действия до 25.04.2020 года.

По результатам проверки Тульским природоохранным прокурором руководителю АО «Тулагорводоканал» внесено представление об устранении нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).