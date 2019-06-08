Туляки жалуются на дикий ночной шум в центре города

Каждый уик-энд на проспекте Ленина рядом со стадионом «Арсенал» любители ночных развлечений «жгут не по-детски».

В редакцию Myslo обратился житель одного из домов на проспекте Ленина.

- Так жить невозможно! Каждую пятницу, субботу и воскресенье примерно с 3.00 до 4.30 у нас под окнами грохочет музыка из автомобилей, — рассказал Сергей. — Я живу напротив областного УМВД и стадиона, там неподалеку от этого учреждения находится ночное заведение. Его разгоряченные посетители по ночам врубают громкий «музон», такой силы, что мы спать не можем! И это учитывая, что наш дом находится по другую сторону проспекта. Думаю, я не один такой недовольный. Интересно, что думают об этом дежурные полицейские? Хотелось бы привлечь внимание к проблеме!

Сергей записал короткий видеоролик. Звук мощный и песни интересные. Как вам?

Просим компетентные органы обратить внимание на проблему жителей.

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